الفولي: كأس الرئيس للتايكوندو محطة هامة للاعبي أفريقيا قبل بطولة العالم

صرح اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي أن بطولة كأس رئيس الاتحاد العالمي لقارة أفريقيا المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 7 أبريل بالمغرب، تعد محطة هامة للاعبي القارة الأفريقية.
و أوضح الفولي أن هذه البطولة المصنفة G2 من قبل الاتحاد العالمي للتايكوندو و التي تمنح الفائز بالميدالية الذهبية 20 نقطة، تعد فرصة كبيرة لجميع اللاعبين لحصد النقاط من أجل تحسين تصنيفهم العالمي و ذلك قبل انطلاق بطولة العالم المقرر إقامتها شهر مايو المقبل بمانشستر ببريطانيا مما يحسن من موقعهم في القرعة. و أيضًا تحسين تصنيفهم الأوليمبي من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
و أضاف الفولي أنه سيتم عقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتايكوندو على هامش البطولة. كما ستقام فاعليات الجمعية العموميةللاتحاد والتي تقام كل عامين.
و تقام بطولة كأس الرئيس للعام الثالث على التوالي في مدينة أغادير المغربية بمشاركة نحو 447 لاعبًا و لاعبةً يمثلون نحو 45 دولة، و تعد ضمن البطولات الهامة لحصد النقاط من أجل تحسين التصنيف العالمي و التصنيف الأوليمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.
و ستحظى البطولة برعاية الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي و هي شركة للاستثمار و التسويق الرياضي مختصة في الرياضات الفردية وتسعى إلى تسويق البطولة و نشر فعالياتها.
وأشار الفولي إلى أهمية دعم الشركات الخاصة للاتحادات القارية و المحلية بشكل أخص، حيث تتيح هذه الرعاية الفرصة للاتحادات للعمل على الاهتمام بشكل أكبر بنشر الرياضة و الاهتمام
و أنهى الفولي تصريحاته قائلًا إن الاتحاد الأفريقي بصدد تشكيل منتخب أفريقيا والمنافسة به كفريق مع منتخبات القارات الأخرى، و هي فكرة حديثة تهدف إلى تنفيذها. كما الاتحاد الأفريقي جميع اللاعبين الذين سيتم اختيارهم ضمن منتخب أفريقيا.
و يخوض المنتخب المصري للتايكوندو منافسات البطولة ب 11 لاعبًا (7 رجال و ٤ سيدات).
و اللاعبون هم : معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عمر غنيم (-58 كجم)، أحمد وائل (-63 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، أحمد الراوي (-74 كجم)، محمد أيمن (+87 كجم).
و اللاعبات هن : حبيبة عصام منصور (-46 كجم)، نور حسين (-49 كجم)، رضوى رضا (-57 كجم)، روان رفاعي (-62 كجم).
و يغيب عن البطولة بطلي المنتخب الوطني، هداية ملاك صاحبة برونزية أوليمبياد ريو ٢٠١٦، و سيف عيسى صاحب برونزية أوليمبياد الشباب ٢٠١٤ و صاحب أفضل تصنيف دولي للاعبي مصر، للإصابة.
و يقود المنتخب فنيًا كابتن أسامة السيد و كابتن محمد مجدي. فيما يرأس البعثة الأستاذ أحمد سلطان.
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