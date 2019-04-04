رجال الكرة الطائرة الشاطئية يتأهلون لقبل نهائي دورة حوض النيل

تصدر رجال الكرة الطائرة الشاطئية المجموعة الأولى لدورة حوض النيل المقامة بمدينة هيوي الرواندية بالفوز اليوم على منتخبي أوغندا وفريق اللاجئين الأوليمبي. فاز رجال الكرة الطائرة الشاطئية اليوم على فريق اللاجئين الأوليمبي بنتيجة 2-0 وكرر الفوز في المباراة الثانية اليوم على أوغندا 2-0 أيضًا وكان أمس قد على فريق اللاجئين الأوليمبي بنتيجة 2-0 وكرر الفوز في المباراة الثانية اليوم على أوغندا 2-0 أيضًا وكان أمس قدفاز على رواندا 2-1 ليتصدر المجموعة الأولى بثلاث انتصارات. مثل مصر في المباراة اللاعبان فارس عبدالعظيم ويوسف أشرف تحت قيادة المدير الفني إسلام عكاشة. ينتظر رجال الكرة الطائرة الشاطئية نتائج المجموعة الثانية لتحديد مواجهة الدور قبل النهائي.

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