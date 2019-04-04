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شهد الشربيني تحقق ذهبية التايكوندو بدورة حوض النيل

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حققت شهد الشربيني المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 49 كيلو للتايكوندو في دورة ألعاب حوض النيل المقامة في مدينة هيوي الرواندية.

فازت شهد الشربيني في النهائي على بطلة جنوب السودان بعد أن تغلبت في قبل النهائي على بطلة فرنسا ضيف شرف البطولة وفي دور الثمانية على بطلة

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رواندا.

يقود منتخب التايكوندو المدير الفني عبدالقادر محمود.

بالميدالية الذهبية التي حققتها شهد الشربيني يصبح رصيد مصر سبعة ميداليات بواقع ذهبية للتايكوندو وأربعة فضيات اثنين في ألعاب القوى واثنين في التايكوندو وبرونزيتان في التايكوندو.

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