شاهد.. جدول تدريبات الفرق المشاركة في دورة شمال أفريقيا

حدد اتحاد شمال أفريقيا، مواعيد تدريبات الفرق المشاركة في الدورة التي تنطلق بعد غدٍ السبت بالإسكندرية. تنطلق بعد غدٍ السبت بالإسكندرية. ويشارك في المسابقة، منتخبات الشباب من مصر وتنزانيا والجزائر وليبيا والمغرب وكينيا. وجاء جدول التدريبات على النحو التالي:

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