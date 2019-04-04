وزيرا الطيران والرياضة يبحثان استعداد استقبال المشاركين في أمم أفريقيا

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إسهامات وزارة الطيران المدنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الطيران باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في استقبال وتوديع المشاركين في البطولة من بعثات المنتخبات الأفريقية، وكبار الزوار والوفود المرافقة، وكذا الاستعداد لمراسم قرعة البطولة المقرر لها الجمعة المقبلة.
كما تم الإعلان عن تخصيص صالة وصول داخل المطارات المصرية للمنتخبات الأفريقية المشاركة بالبطولة، وإقامة وحدات خاصة لهم بالمطارات لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول والسفر، وذلك بعد مقابلة اللجنة التنظيمية للبطولة، والاتفاق على تقديم كافة التسهيلات.
وبحث وزير الشباب والرياضة مع وزير الطيران المدني مجموعة من بنود التعاون بين الوزارتين في الفترة المقبلة، منها إقامة مكتب لمصر للطيران داخل إحدى المنشآت الشبابية التابعة لوزارة
كما تم الاتفاق على قيام وزارة الشباب والرياضة بدراسة تطوير ورفع كفاءة بعض المنشآت الرياضية بنادى ايرو سبورت التابع لوزارة الطيران، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام المقبلة.
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