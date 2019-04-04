عبدالرحمن محمد يحقق فضية التايكوندو في دورة ألعاب حوض النيل

حقق عبدالرحمن محمد المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 48 كيلو تايكوندو في دورة حوض النيل المقامة في مدينة هيوي الرواندية.
خسر عبدالرحمن محمد في النهائي أمام بطل فرنسا التي تشارك كضيف شرف للبطولة، حيث فاز في قبل النهائي على بطل كينيا،
فضية عبدالرحمن محمد رفعت رصيد مصر لست ميداليات بواقع أربعة فضيات اثنين في ألعاب القوى، واثنين في التايكوندو، وبرونزيتان في التايكوندو.
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