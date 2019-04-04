محمد هاني: الشهر الجاري يحسم العديد من البطولات لـ الأهلي

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت في مدينة بريتوريا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

أضاف: «مباراة صعبة ومهمة للغاية في مشوار الفريق الأفريقي هذا الموسم، خاصة أن صن داونز من الفرق المميزة التي تجيد اللعب على أرضها».

وأوضح: «نحترم فريق صن داونز الذي يمتلك ملعبًا مميزًا، بجانب امتلاكهم أيضًا إمكانات فنية مميزة تزيد من صعوبة مواجهة السبت في بريتوريا».

وأشار هاني إلى أن الأهلي

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يخوض مواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا؛ بحثا عن تحقيق الفوز لقطع خطوة مهمة في مشوار دوري أبطال أفريقيا.

وقال هاني: «ننتظر مواجهات مهمة للغاية في أبريل الحالي؛ سواء محليًّا أو أفريقيًّا، وأرى أن الشهر الحالي سيحسم العديد من الأمور التي يتصدرها الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأيضا التربع على عرش الدوري وقطع خطوات جديدة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي».

وأضاف: «كل اللاعبين يدركون جيدًّا أهمية مباريات الفريق

في الشهر الحالي، وهناك حالة من التركيز الشديد لتحقيق أهدافنا في هذا الشهر؛ سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي».

وأوضح الظهير الأيمن للأهلي: «اعتدنا في الأهلي على التعامل مع الأمور خطوة تلو الأخرى، فبمجرد الانتهاء من مباراة يتم إغلاق صفحتها تماما ونبدأ التركيز في المباراة التالية مباشرة من اليوم التالي الذي يشهد الإعداد لهدف وتحدٍ جديد، ومن ثم أغلقنا صفحة الدوري تماما عقب مباراة الاتحاد السكندري وبدأنا التفكير في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي؛ من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب».

وأتم محمد هاني: «أتمنى عودة جماهير الأهلي بقوة في المباريات القادمة، خاصة أنها تبقى بمثابة الحافز الرئيسي لنا لتحقيق الانتصارات ومواصلة رحلة السعي نحو البطولات».