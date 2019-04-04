ناصر ماهر: مواجهة صن داونز صعبة

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف: «مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا لن تكون سهلة علي الإطلاق، خاصة أننا سنكون على موعد مع منافس قوي، ولكننا جاهزون لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز الذي يبقى الهدف الأساسي الذي حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجله».

وأوضح أتمنى أن يحالفنا التوفيق في مواجهة بطل جنوب إفريقيا التي ستكون في أجواء صعبة للغاية؛ نظرا لخوض مباراة كل ثلاثة

أيام، وهو الأمر الذي يبقى بمثابة ضغط نفسي وجسدي كبير على لاعبي الفريق.

وتابع: «جميعنا داخل الأهلي نسعى لتقديم أفضل ما لدينا؛ سواء من يشارك أساسيا أو من يشارك احتياطيا كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة التي شهدت تألق الثنائي رمضان صبحي وصالح جمعة بعد مشاركتهما في الشوط الثاني».

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وأوضح ناصر ماهر أن قدر الأهلي دائما أن تستمر الضغوط، وأن نخوض المباريات وسط ظروف صعبة ومتغيرات مستمرة، ومن جانبنا نسعى جاهدين للاستعداد وإعلان جاهزيتنا؛ لتقديم أفضل

ما لدينا لإسعاد جماهيرنا بهدف تحقيق البطولات التي لا غنى عنها داخل النادي الأهلي.

وأشار «ماهر»: أغلب لاعبي الأهلي في الجيل الحالي يتطلعون لتحقيق البطولات وصناعة تاريخ مشرف مع النادي، ومن ثم نقاتل جميعا لبلوغ هذا الهدف».

وتابع: «الأمور داخل الأهلي لا تتوقف عند حاجز تحقيق الانتصار في مباراة أو أكثر فحسب، بل الأمر يستلزم السعي نحو مواصلة الانتصارات والتعامل مع جميع الضغوط التي نتعرض لها، وعلينا فقط تحقيق البطولات».

وتطرق ناصر ماهر للحديث عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة مؤكدًا: «مستر لاسارتي تحدث معنا قبل مباراة الاتحاد السكندري، وأبلغنا صعوبة المباراة، فقد كان قارئا جيدا للمباراة وتوقع أحداثها، وأكد لنا أن المباراة لن تنتهي بسهولة، ومن جانبنا استوعبنا هذا الأمر جيدا ونجحنا في تحقيق 3 نقاط مهمة جدا.