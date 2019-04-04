رياضة | مهرجان للكانوى السبت..واحتفال باليتيم..السكرى يكرم ابناء شهداء الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهرجان للكانوى السبت..واحتفال باليتيم..السكرى يكرم ابناء شهداء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى المهرجان الأول للكانوى يوم السبت المقبل من امام نادى يخت الجيزة .

تأت اقامة المهرجان ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة فى البطولة الافريقية للشباب 2019 وخطة نشر اللعبة والكشف عن المواهب الصاعدة للمرحلة السنية من 16 إلى 19 عاما .