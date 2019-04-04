رياضة | مهاجم الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المعار إلى صفوف طلائع الجيش حقيقة دخول النادي الأهلي في خط المفاوضات معه خلال الفترة الماضية.
وأكد مصطفى في تصريحات خاصة أنه لا توجد مفاوضات من قبل إدارة الأهلي معه نهائيًا وكل ما أثير في هذا الأمر غير صحيح.
وأشار اللاعب إلى أنه زملكاوي ولن يلعب في أي نادي بمصر إلا للزمالك فقط.
وواصل: "تلقيت بعض العروض في يناير من أوروبا وبالتحديد من هولندا وبلجيكا لكن إدارة الطلائع رفضت رحيلي وتمسكت ببقائي مع الفريق".
وأضاف: "هدفي هو التواجد مع المنتخب الوطني في الكان والمشاركة ليكون بوابتي للاحتراف في أوروبا خلال الموسم القادم وحال عدم تحقيق ذلك فأرغب في العودة للزمالك من جديد".
"المنتخب" يبعد عبدالله جمعة عن الدوري الانجليزي
تسبب استبعاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية وعدم ضمه في استبعاد اللاعب من العروض الانجليزية بعد الاتصالات التي جاءت له من قبل بعض شركات التسويق لكن بعد علمهم بمشكلة النسبة الدولية تم صرف النظر عنه بصورة نهائية.
وباتت فرص اللاعب في الاحتراف الأوروبي بأحد دوريات الوسط هناك وبالتحديد سويسرا أو البرتغال للهروب من مشكلة النسبة الدولية ليكون خطوة له للاحتراف بعدها في نادي أكبر على الصعيد الأوروبي والتواجد في كبرى الأندية، ويفضل جمعة التريث وعدم الاستعجال في خطوة الاحتراف والبحث عن عرض جيد له.
جروس يدافع عن خالد بوطيب
دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.
وتحدث الخواجة مع اللاعب مشيدًا بمجهوده مع الفريق والدور التكتيكي المهم الذي يقوم به في بناء الهجمات وأشار إليه أنه مقتنع به تمامًا ومعجب بمستواه وراضي عن أدائه في المباريات الماضية مطالبه بالاستمرار على نفس النهج خلال الفترة القادمة.
ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.