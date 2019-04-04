رياضة | مهاجم الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المعار إلى صفوف طلائع الجيش حقيقة دخول النادي الأهلي في خط المفاوضات معه خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى في تصريحات خاصة أنه لا توجد مفاوضات من قبل إدارة الأهلي معه نهائيًا وكل ما أثير في هذا الأمر غير صحيح.

وأشار اللاعب إلى أنه زملكاوي ولن يلعب في أي نادي بمصر إلا للزمالك فقط.

وواصل: "تلقيت بعض العروض في يناير من أوروبا وبالتحديد من هولندا وبلجيكا لكن إدارة الطلائع رفضت رحيلي وتمسكت ببقائي مع الفريق".

وأضاف: "هدفي هو التواجد مع المنتخب الوطني في الكان والمشاركة ليكون بوابتي للاحتراف في أوروبا خلال الموسم القادم وحال عدم تحقيق ذلك فأرغب في العودة للزمالك من جديد".