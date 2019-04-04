رياضة | "فيزا" تكشف عن كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيزا" تكشف عن كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فيزا الراعي الرسمي لمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام في مصر مطلع الصيف المقبل عن الكأس الخاص بالبطولة الأفريقية في احتفالية كبيرة وسط حضور مجموعة من المعنيين والمهتمين بهذا الحدث إلى جانب ممثلين عن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ووسائل الإعلام.

وبعد احتفال الكشف عن الكأس، سيحظى الكأس بجولة داخل العديد من البنوك المصرية في المدة من 6 إلى 9 أبريل الجاري.

وبموجب اتفاقية الرعاية، فإن شركة فيزا هي المزود الحصري لخدمات المدفوعات داخل كافة المواقع التي ستقام فيها بطولتي الأمم الأفريقية توتال 2019 و2021، وستوفر تجربة دفع فريدة من نوعها، تجعلها خيار الدفع الأفضل لكافة جماهير البطولة التي ترغب في شراء تذاكر المباريات سواء من خلال نوافذ بيع التذاكر أو عبر الإنترنت. كما أنها الشريك الرسمي لبرنامج مرافقة اللاعبين الذي يمنح أكثر من 1100 طفل فرصة مرافقة نجومهم المفضلين أثناء دخولهم الملاعب في إطار مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال.

وتعليقًا على رعاية الشركة لبطولة الأمم الأفريقية، قال أحمد جابر، المدير العام لشركة فيزا بشمال أفريقيا إن كرة القدم هي لغة عالمية تفهمها وتتفاعل معها كافة الشعوب. وتعد بطولة الأمم الأفريقية أكثر البطولات التي تحقق صدى وتفاعل كبير داخل القارة. وتعد احتفالية الكشف عن الكأس بمثابة تمهيدا لفاعليات البطولة التي ستقام في مصر خلال الصيف ومنح الفرصة للملايين من الجماهير للاستعداد لأكبر بطولات القارة التي ينتظرها الجميع بشوق".