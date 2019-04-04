رياضة | شهد الشربيني تحقق ذهبية التايكوندو بدورة حوض النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهد الشربيني تحقق ذهبية التايكوندو بدورة حوض النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت شهد الشربيني المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 49 كيلو للتايكوندو في دورة ألعاب حوض النيل المقامة في مدينة هيوي الرواندية.

فازت شهد الشربيني في النهائي على بطلة جنوب السودان بعد أن تغلبت في قبل النهائي على بطلة فرنسا ضيف شرف البطولة وفي دور الثمانية على بطلة رواندا.

يقود منتخب التايكوندو المدير الفني عبد القادر محمود.

بالميدالية الذهبية التي حققتها شهد الشربيني يصبح رصيد مصر سبعة ميداليات بواقع ذهبيه للتايكوندو وأربعة فضيات اثنين في ألعاب القوى واثنين في التايكوندو وبرونزيتان في التايكوندو.