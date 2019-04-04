رياضة | إطلاق اسم الفارس كريم المسلمي علي أحد شوارع مدينة الشروق

كرم المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق اللاعب كريم المسلمي فارس الاولمبياد الخاص المصري وهو آحد سكان مدينة الشروق علي الانجاز والتفوق الذي حققه في دورة الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص أبوظبي ٢٠١٩ باحرازه لعدد ٢ واحده ذهبية وآخري برونزية.

وأصدر رئيس الجهاز قرارا باطلاق اسم اللاعب علي احد الشوارع الرئيسية بالمدينة تكريما لجهوده وتفوقه.

يذكر أن كريم هو احد اللاعببن المميزين بمدارس هابي وارلد ويبلغ من العمر ٣٢ عاما و قد أنضم للأولمبياد الخاص المصري منذ أكثر من ١٥ عاما وأحرز عدد من الميداليات الذهبية في رياضة الفروسية فى الألعاب الوطنية في أعوام 2014 و2017 و 2018.