رياضة | ماني يتفوق على صلاح ويحصد جائزة الشهر

تُوج اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الريدز عن شهر مارس، بعد تألقه اللافت للأنظار مع ليفربول بالفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر تويتر أن ماني تُوج بجائزة أفضل لاعب في مارس، بسبب أهدافه الحاسمة والتي سجلها لصالح ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

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وتحدث ماني عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس قائلًا: بالطبع ليفربول قادر على الفوز بست مباريات من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي، ونحن ننافس في مسابقتين وهما الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وتابع ماني: سنقدم كل ما لدينا من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي كما سنسعى بالطبع لزيادة حظوظنا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ريال مدريد الإسباني، كان أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.