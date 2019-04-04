رياضة | قمة بايرن ميونخ ودورتموند ترسم ملامح بطل البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة بايرن ميونخ ودورتموند ترسم ملامح بطل البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهة لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) لن تحسم يوم السبت، ولكن المباراة الكلاسيكية التي ستجمع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، ستحدد ملامح بطل الدوري بنسبة كبيرة.

ويدخل بوروسيا دورتموند مباراته أمام بايرن ميونخ متصدرا لجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، ويسعى للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2012.

فيما يسعى بايرن ميونخ، الوصيف بفارق نقطتين، للتويج باللقب السابع على التوالي ولكنه ينتظر للحظة الأخيرة للمرة الأولى منذ سنوات.

ورغم أن بايرن ميونخ لا يتصدر جدول الترتيب، ولكنه يظل "المرشح الأبرز للفوز باللقب"، وفقا لمايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند، والذي أشاد بنسخة البوندسليجا الأكثر إثارة منذ سنوات.

وقال لصحيفة "كيكر" اليوم الخميس: "لسنا وحدنا السعداء بما يجري في الموسم. المشجعون العاديون أيضا سعداء بأن لدينا مسابقة مثيرة مرة أخرى".

وبدأ بايرن الموسم بشكل جيد تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، ولكن عاش الفريق فترة من النتائج السلبية جعلت الفريق يترنح في جدول الترتيب.

وكان دورتموند، الذي تلقى دعما كبيرا من فوزه على ضيفه بايرن ميونخ 3 ـ 2، يتصدر جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن الفريق البافاري، ولكنه انهار مع بداية العام الحالي.

واستطاع بايرن ميونخ أن يقترب من دورتموند، ويتعادل معه في عدد النقاط وأن ينتزع صدارة الترتيب بفارق الأهداف، ولكن دورتموند رفض الاستسلام.

وشهدت الجولة الماضية، منعطفا مثيرا عندما تعادل بايرن مع فرايبورج 1 ـ 1، وفاز دورتموند بصعوبة على فولفسبورج 2 ـ 0 ليستعيد صدارة الترتيب.

وقال هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند: "إنها دفعة معنوية أن نسافر إلى ميونخ ونحن نتصدر الدوري، ولكي نعلم أن بإمكاننا أن نجعل الأمور تسير في مصلحتنا قليلا إذا فزنا هناك".

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وسيفتقد لوسيان فافر، مدرب دورتموند، لخدمات المدافعين عبدو ديالو وأشرف حكيمي، بسبب الإصابة، ولكن ربما يكون دورتموند أكثر نشاطا لأنه لم يلعب مباريات في وسط الأسبوع.

وما كان يتوقع له أن يكون إعدادا سهلا لبايرن ميونخ أمام هايدنهايم، المنافس بدوري الدرجة الثانية أمس الأربعاء، تحول إلى مباراة مثيرة انتهت بتسجيل 9 أهداف بعد طرد نيكلاس سولي، لاعب بايرن ميونخ مبكرا.

واستطاع بايرن ميونخ أن يقلب تأخره في الشوط الأول 1 ـ 2 ويتفوق بفارق هدفين قبل أن يعادل هايدنهايم النتيجة، إلا أن البايرن تأهل بشق الأنفس من خلال ركلة الجزاء التي سجل منها روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز 5 أ 4.

وقال توماس مولر، لاعب البايرن: "تكيفنا بين الشوطين وقدمنا أداء رائعا حتى سجلنا هدفنا الرابع. لقد عبرنا للدور التالي، والآن يجب أن نستغل أفضليتنا النفسية التي اكتسبناها خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف: "يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا وأن نضع دورتموند تحت الضغط وأن نفوز بالمباراة".

وتظل الأمور مفتوحة حول ما إذا كان حارس البافاري، مانويل نوير سيكون جاهزا للمشاركة في اللقاء، كما يتوقع أن يغيب آرين روبين عن بايرن ميونخ.

وفي حال فوز بايرن ميونخ باللقاء سيتصدر جدول الترتيب، بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند، ولكن الخسارة ستجعله يبتعد بفارق 5 نقاط مع تبقي 6 مباريات على نهاية الدوري.

وقال ليفاندوفسكي إن بايرن يمكنه توقع "مباراة مختلفة تماما" أمام دورتموند مقارنة بهايدنهايم ولكنه كان حادا تجاه زملائه في الملعب قائلا :"يجب أن ندافع بشكل مختلف".

وتقام يوم السبت أيضا 5 مباريات في غاية القوة، حيث يلتقي شالكه مع آينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن مع لايبزيج، وهيرتا برلين مع فورتونا دوسلدورف، ووفولفسبورج مع هانوفر، وشتوتجارت مع نورنبيرج.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة عندما يلعب ماينز مع فرايبورج.

وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل، عندما يلتقي أوجسبورج مع هوفنهايم، فيما يلعب بوروسيا مونشنجلادباخ مع فيردر بريمن.