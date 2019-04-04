رياضة | برشلونة يصرف النظر عن ضم ماتا

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الإسباني خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة لم يعد مهتم بضم ماتا، بعد التحدث مع والده، خاصة بعد تجهيز برشلونة للعناصر البديلة لماتا في تشكيلته.

Advertisements

ويذكر أن مان يونايتد قد يتجه لرفض رحيل ماتا، في حال رحل مواطنه، الإسباني أندير هيريرا لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويذكر أن ماتا كان تحدث عن مستقبله خلال الفترة المقبلة بعد مانشستر يونايتد قائلًا: افتقد إسبانيا كثيرًا وأنا أعيش في إنجلترا منذ فترة، وهذا شيء حقيقي وهو أنني افتقد عائلتي وأصدقائي.

جدير بالذكر أن ماتا انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في يناير من عام 2014 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.