رياضة | بواتينج يثير أزمة في بايرن ميونخ قبل موقعة دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بواتينج يثير أزمة في بايرن ميونخ قبل موقعة دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار حفل سينظمه جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد غد السبت، ضجة في صفوف الفريق الذي يأمل في تحقيق ما يستحق الاحتفال عقب المباراة.

ويتأخر الفريق البافاري، بفارق نقطتين عن دورتموند المتصدر، عقب تعادله المفاجئ 1-1 على أرض فرايبورج بالجولة الماضية.

وكاد الفريق أن يودع كأس ألمانيا أمس الأربعاء بعدما فرط في تقدمه 1 ـ 0 ثم 4-2 أمام هايدنهايم المنتمي للدرجة الثانية قبل أن يقتنص الفوز 5-4 ويبلغ قبل النهائي.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن "نحتاج لنسيان ذلك ومحوه تماما. تنتظرنا مباراة مهمة للغاية".

وتابع: "هذه المباريات تجعلك تفكر لكن ينبغي علينا التركيز على مباراة السبت لأنها مهمة للغاية ولدينا الكثير للقيام به حتى ذلك الحين".

وسيضع الفوز على دورتموند الفريق البافاري في مقدمة سباق الفوز باللقب بينما الهزيمة ستجعل الفارق 5 نقاط عن منافسه قبل 6 جولات على النهاية.

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ويتصدر دورتموند المسابقة برصيد 63 نقطة مقابل 61 لبايرن.

وعقب الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول سيمثل الفشل في الفوز بالدوري خيبة أمل ضخمة لموسم بايرن ميونيخ المعتاد على الفوز بالألقاب.

وفي حال الفوز أو التعادل أو الخسارة يخطط لاعبو بايرن ميونيخ للاحتفال في إحدى الحانات في ميونخ في حفل ينظمه ودعا له بواتينج.

وقال حميديتش، الذي عرف بخطط الحفل من الصحفيين، إنه يأمل ألا يؤثر هذا الحفل على تركيز اللاعبين.

وأضاف "لا أريد التدخل في الحياة الشخصية للاعبين لكن كل تركيزنا ينبغي أن ينصب على كرة القدم. كلاعب لن أفعل ذلك لأني لا أدري النتيجة التي ستنتهي بها المباراة".

وبدا دفاع بايرن مهزوزا وأحد أسباب الموسم المتذبذب للفريق حيث اهتزت شباك النادي البافاري 4 مرات من فريق ينتمي للدرجة الثانية أمس الأربعاء عقب طرد قلب الدفاع نيكلاس سولي.