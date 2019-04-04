رياضة | بيرنات يفاجئ ريال مدريد بتصريح صادم عن مبابي ونيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرنات يفاجئ ريال مدريد بتصريح صادم عن مبابي ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني خوان بيرنات الظهير الإيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على شائعات رحيل الثنائي مبابي ونيمار عن الفريق في الصيف.

وقال بيرنات في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان لديه لاعبين مهمين للغاية وشخصيات رائعة مثل نيمار ومبابي آمل أن يستمروا مع الفريق لأنهم يصعنون الفارق.

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واضاف بيرنات: أنا واثق من استمرار مبابي ونيمار معنا، باريس سان جيرمان يملك مشروع طموح وسنستمر في بناء هذا المشروع.

وتابع: ما حدث ضد مانشستر يونايتد كان أمر مؤسف للغاية، كنا نستحق أكثر من ذلك، ولكن كل شئ يظل وارد في عالم كرة القدم وعلينا التعلم من الأخطاء.

واختتم تصريحاته قائلا: نيمار حريص على العودة سريعاً من الإصابة، بالطبع عودته ستكون إضافة قوية لنا في المباريات القادمة.