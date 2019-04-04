رياضة | مشوار حسنية أغادير في الكونفدرالية بالكامل على طاولة جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار حسنية أغادير في الكونفدرالية بالكامل على طاولة جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تقرير مفصل عن فريق حسنية أغادير المغربي قبل لقائهما الأسبوع القادم في ذهاب دور الـ8 للكونفدرالية الافريقية.

وحرص الجهاز المعاون على جمع كل التسجيلات عن الفريق المغربي بداية من مشوار في البطولة الافريقية حتى آخر مواجهة له في دور المجموعات للوقوف على نقاط القوة والضعف ودراسته بالشكل الأمثل وتحديد مفاتيح الخطورة له، في الوقت الذي تلقى فيه الخواجة إشادة بأرضية ملعب حسنية أغادير بعد المخاوف التي كانت تنتابه من وجود مشكلة في الأرضية على غرار بعض الملاعب في افريقيا لكنه اطمأن لجودة الأرضية.

"المنتخب" يبعد عبدالله جمعة عن الدوري الانجليزي

تسبب استبعاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية وعدم ضمه في استبعاد اللاعب من العروض الانجليزية بعد الاتصالات التي جاءت له من قبل بعض شركات التسويق لكن بعد علمهم بمشكلة النسبة الدولية تم صرف النظر عنه بصورة نهائية.

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وباتت فرص اللاعب في الاحتراف الأوروبي بأحد دوريات الوسط هناك وبالتحديد سويسرا أو البرتغال للهروب من مشكلة النسبة الدولية ليكون خطوة له للاحتراف بعدها في نادي أكبر على الصعيد الأوروبي والتواجد في كبرى الأندية، ويفضل جمعة التريث وعدم الاستعجال في خطوة الاحتراف والبحث عن عرض جيد له.

جروس يدافع عن خالد بوطيب

دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وتحدث الخواجة مع اللاعب مشيدًا بمجهوده مع الفريق والدور التكتيكي المهم الذي يقوم به في بناء الهجمات وأشار إليه أنه مقتنع به تمامًا ومعجب بمستواه وراضي عن أدائه في المباريات الماضية مطالبه بالاستمرار على نفس النهج خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.