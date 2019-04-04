رياضة | "المنتخب" يبعد عبدالله جمعة عن الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المنتخب" يبعد عبدالله جمعة عن الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب استبعاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية وعدم ضمه في استبعاد اللاعب من العروض الانجليزية بعد الاتصالات التي جاءت له من قبل بعض شركات التسويق لكن بعد علمهم بمشكلة النسبة الدولية تم صرف النظر عنه بصورة نهائية.

وباتت فرص اللاعب في الاحتراف الأوروبي بأحد دوريات الوسط هناك وبالتحديد سويسرا أو البرتغال للهروب من مشكلة النسبة الدولية ليكون خطوة له للاحتراف بعدها في نادي أكبر على الصعيد الأوروبي والتواجد في كبرى الأندية، ويفضل جمعة التريث وعدم الاستعجال في خطوة الاحتراف والبحث عن عرض جيد له.

جروس يدافع عن خالد بوطيب

دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وتحدث الخواجة مع اللاعب مشيدًا بمجهوده مع الفريق والدور التكتيكي المهم الذي يقوم به في بناء الهجمات وأشار إليه أنه مقتنع به تمامًا ومعجب بمستواه وراضي عن أدائه في المباريات الماضية مطالبه بالاستمرار على نفس النهج خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.