رياضة | "المنتخب" يبعد عبدالله جمعة عن الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المنتخب" يبعد عبدالله جمعة عن الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسبب استبعاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية وعدم ضمه في استبعاد اللاعب من العروض الانجليزية بعد الاتصالات التي جاءت له من قبل بعض شركات التسويق لكن بعد علمهم بمشكلة النسبة الدولية تم صرف النظر عنه بصورة نهائية.
وباتت فرص اللاعب في الاحتراف الأوروبي بأحد دوريات الوسط هناك وبالتحديد سويسرا أو البرتغال للهروب من مشكلة النسبة الدولية ليكون خطوة له للاحتراف بعدها في نادي أكبر على الصعيد الأوروبي والتواجد في كبرى الأندية، ويفضل جمعة التريث وعدم الاستعجال في خطوة الاحتراف والبحث عن عرض جيد له.
جروس يدافع عن خالد بوطيب
دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.
وتحدث الخواجة مع اللاعب مشيدًا بمجهوده مع الفريق والدور التكتيكي المهم الذي يقوم به في بناء الهجمات وأشار إليه أنه مقتنع به تمامًا ومعجب بمستواه وراضي عن أدائه في المباريات الماضية مطالبه بالاستمرار على نفس النهج خلال الفترة القادمة.
ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.
جدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم فكرة عودة باسم مرسي لصفوف الفارس الأبيض مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع فريق سموحة السكندري على خلفية أزمته مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
ونشبت أزمة قوية بين باسم مرسي وحسام حسن خلال الأيام القليلة الماضية قرر على أثرها مسؤولي النادي السكندري فسخ التعاقد مع اللاعب وخصم جميع مستحقاته المالية.
ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق ليس بحاجة إلى خدمات باسم مرسي في الفترة القادمة ولا سيما بعد تراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق السكندري في الفترة الماضية.
ويفضل مسؤولو الزمالك عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش ليكون المهاجم الثالث بجانب كل من الدولي المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد.
ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك اللاعب للبيع مع نهاية الموسم الجاري للاستفادة من عائد بيعه على تدعيم صفقات الشتاء.
"أبوجبل" يتمسك بالزمالك ويرفض إغراءات سموحة
تمسك محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة ومنتخب مصر بالانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تلقيه مفاوضات شفهية من مسؤولي النادي الأبيض.
وفشلت مفاوضات مسؤولي سموحة مع الحارس الدولي من أجل تمديد تعاقده مع النادي السكندري في الفترة القادمة إلا أن الحارس تمسك بالرحيل لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.
ويفكر مسؤولو النادي السكندري في بيع الحارس الدولي لأحد القطتبين بعد دخولهما في مفاوضات شفهية لضمه بداية من الموسم المقبل.
ويفضل محمد أبوجبل الانضمام للزمالك على الأهلي وخاصة وانه حصل على وعد بحماية عرين الأبيض بشكل أساسي والحصول على فرصة كاملة عن الفترة السابقة.