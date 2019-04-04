رياضة | جروس يدافع عن خالد بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يدافع عن خالد بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وتحدث الخواجة مع اللاعب مشيدًا بمجهوده مع الفريق والدور التكتيكي المهم الذي يقوم به في بناء الهجمات وأشار إليه أنه مقتنع به تمامًا ومعجب بمستواه وراضي عن أدائه في المباريات الماضية مطالبه بالاستمرار على نفس النهج خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.