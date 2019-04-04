رياضة | التعديلات الدستورية تهدد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديلات الدستورية تهدد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ظهرت بوادر أزمة داخل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، خلال الساعات الماضية بسبب تهديد إقامة مباريات الدوري في موعدها.
تأتي الأزمة، عقب الأنباء التي ترددت عن تحديد أيام 21 و22 و23 أبريل الجاري، من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كموعد للاستفتاء على الدستور.
وتتعارض هذه المواعيد مع بعض مباريات الدوري، وقد تكون سبب في تأجيلها من جديد لأجل غير مسمى، نظرًا لانشغال الأمن بتأمين المواطنين أثناء الاستفتاء، وبالتالي سيكون هناك رفض لإقامة أي مباراة خلال هذه الأيام.
ويلتقي المصري مع الأهلي يوم 22 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر، وفي نفس اليوم يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين.
بينما يلتقي دجلة الإسماعيلي، يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
جدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم فكرة عودة باسم مرسي لصفوف الفارس الأبيض مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع فريق سموحة السكندري على خلفية أزمته مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
ونشبت أزمة قوية بين باسم مرسي وحسام حسن خلال الأيام القليلة الماضية قرر على أثرها مسؤولي النادي السكندري فسخ التعاقد مع اللاعب وخصم جميع مستحقاته المالية.
ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق ليس بحاجة إلى خدمات باسم مرسي في الفترة القادمة ولا سيما بعد تراجع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق السكندري في الفترة الماضية.
ويفضل مسؤولو الزمالك عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش ليكون المهاجم الثالث بجانب كل من الدولي المغربي خالد بوطيب وعمر السعيد.
ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك اللاعب للبيع مع نهاية الموسم الجاري للاستفادة من عائد بيعه على تدعيم صفقات الشتاء.
"أبوجبل" يتمسك بالزمالك ويرفض إغراءات سموحة
تمسك محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة ومنتخب مصر بالانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تلقيه مفاوضات شفهية من مسؤولي النادي الأبيض.
وفشلت مفاوضات مسؤولي سموحة مع الحارس الدولي من أجل تمديد تعاقده مع النادي السكندري في الفترة القادمة إلا أن الحارس تمسك بالرحيل لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.
ويفكر مسؤولو النادي السكندري في بيع الحارس الدولي لأحد القطتبين بعد دخولهما في مفاوضات شفهية لضمه بداية من الموسم المقبل.
ويفضل محمد أبوجبل الانضمام للزمالك على الأهلي وخاصة وانه حصل على وعد بحماية عرين الأبيض بشكل أساسي والحصول على فرصة كاملة عن الفترة السابقة.