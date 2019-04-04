رياضة | التعديلات الدستورية تهدد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديلات الدستورية تهدد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بوادر أزمة داخل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، خلال الساعات الماضية بسبب تهديد إقامة مباريات الدوري في موعدها.

تأتي الأزمة، عقب الأنباء التي ترددت عن تحديد أيام 21 و22 و23 أبريل الجاري، من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كموعد للاستفتاء على الدستور.

وتتعارض هذه المواعيد مع بعض مباريات الدوري، وقد تكون سبب في تأجيلها من جديد لأجل غير مسمى، نظرًا لانشغال الأمن بتأمين المواطنين أثناء الاستفتاء، وبالتالي سيكون هناك رفض لإقامة أي مباراة خلال هذه الأيام.

ويلتقي المصري مع الأهلي يوم 22 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر، وفي نفس اليوم يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين.

بينما يلتقي دجلة الإسماعيلي، يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.