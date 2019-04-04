رياضة | كلوب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة إلى نجمه المصري محمد صلاح، هداف الريدز في آخر موسمين على التوالي.

ويعاني صلاح من تراجع على المستوى التهديفي في الدوري الإنجليزي، بعدما فشل في زيارة شباك الخصوم خلال المواجهات الماضية، بينما تألق على الجانب الآخر زميله ساديو ماني.

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من جانبها تناولت صحيفة (ديلي ستار) في عددها الصادر اليوم، الرسالة التي وجهها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لنجم الفريق محمد صلاح، في ظل منافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن كلوب طالب النجم المصري الدولي بعدم الشعور بأي ضغوط بشأن العودة للتسجيل لأنه ما زال نجم الريدز الأول، دون النظر لتسجيله الأهداف من عدمها.

ويصارع ليفربول نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنلجليزي الموسم الجاري، حيث يعتلي السماوي القمة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.