رياضة | حقيقة تعاقد ريال مدريد مع رابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد ريال مدريد مع رابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت تقاير صحفية صباح اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد تواصلت لاتفاق مع أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وزعمت قناة chanal + الفرنسية، أن اللاعب تواصل مع الإدارة الملكية من أجل الرحيل عن باريس وخاصة أنه في نهاية الموسم سينهي عقده مع الفريق الباريسي.



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وكشفت صحيفة ماركا الحقيقة كما هي من مصادرها الخاصة حول هذه الشائعة حيث أوضحت أن الإدارة المدريدة لاتعرف شئ عن هذه الشائعات وانها ليست مهتمة بالأساس بالحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

والجدير بالذكر: أن رابيو قد ارتبطه أسمه في معظم وسائل الإعلام الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد في الآونة الأخيرة بعد عودة زيدان لتدريب الفريق، وذلك بحكم أن الأخير يفضل اللاعبين الفرنسيين وقادر على إقناعهم بسهولة باللعب تحت قيادته.