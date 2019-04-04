رياضة | تردد القناة المفتوحة الناقلة لقمة الأهلي الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القناة المفتوحة الناقلة لقمة الأهلي الزمالك في السوبر الإفريقي لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في مدينة وجدة المغربية، في السوبر الإفريقي لليد المؤهل لكأس العالم للأندية المقرر إقامته في السعودية.

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لليد عبر فضائية "الرياضية المغربية"، وترددها على قمر النايل سات "11474" استقطاب "عمودي".

يشارك الزمالك في مباراة اليوم بصفته حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوض الأهلي اللقاء بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

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يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز وتأكيد جدارته بالفوز على الأهلي في بطولة إفريقيا الأخيرة والسوبر الإفريقي الأخير الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة العام الماضي.

وعلى الجانب الأخر يأمل الأهلي في الثأر من هزيمته من الزمالك في العام الماضي وتحقيق الفوز باللقب والتأهل للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ووصلت بعثة فريقي الأهلي والزمالك أول أمس إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة، حيث ضمت قائمة الزمالك كل من: " محمد على و محمود خليل " فلفل" و هشام السبكى وكريم أيمن و محمد محسن وعلى هشام و يحيى الدرع و مصطفى دونجل ومحمد علاء السيد لوكا و أحمد الأحمر و يحيى خالد ومصطفى السيد و أكرم يسرى و هشام شديد و محمد رمضان هتلر فضلا عن ثنائى تونس الذى تم استعارتهما و هما أسامة البوغنمى و باسم زايد".