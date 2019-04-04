رياضة | أحمد محمود يحقق فضية التايكوندو في دورة حوض النيل برواندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد محمود يحقق فضية التايكوندو في دورة حوض النيل برواندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أحمد محمود المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات التايكوندو وزنفوق 73 كيلو خلال المشاركة في دورة حوض النيل المقامة في مدينة هيوي الرواندية.

كانت القرعة جنبت أحمد محمود اللعب في دور الثمانية ليخوض المنافسات في دور قب النهائي ويفوز على بطل رواندا وفي النهائي خسر أمام بطل فرنسا التي تشارك في البطولة كضيف شرف.

أصبح إجمالي ميداليات مصر ثلاث فضيات من بينهم اثنين ألعاب قوى وواحدة تايكوندو وميدالية برونزية في التايكوندو.