انت الان تتابع أول رد فعل من الزمالك بعد واقعة كهربا أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
الزمالك وسموحة
في واقعة جديدة مثيرة للجدل داخل الدوري الممتاز، تجاهل محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصافحة الجهاز الفني للأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس، عندما قام الأخير بتبديله بالخروج من الملعب، ونزول اللاعب إبراهيم حسن بدلا منه في الدقيقة 65 من عمر مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره نادي سموحة، والتي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد «بتروسبورت»، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك بهدف في الدقيقة 37 من ركلة جزاء سجلها فرجاني ساسي.
وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء رفضوا فكرة إيقاف أو استبعاد كهربا من رحلة المغرب؛ لما بدر منه في مباراة سموحة، بسبب محاولاتهم للحفاظ على استقرار الفريق وعدم تضخيم أي أزمة بلا داعٍ، وأن مجلس إدارة الفريق الأبيض اكتفى بتوقيع غرامة مالية على اللاعب. وقرر السويسرى
وقرر السويسرى كريستيان جروس عدم منح لاعبيه، اليوم الخميس، راحة من التدريبات، وذلك بعد فوز القلعة البيضاء على سموحة بهدف دون رد، ومن المقرر أن يخوض لاعبو الزمالك تدريباتهم صباح اليوم، على أن تسافر بعثة الفريق إلى المغرب، في الخامسة مساء، استعدادا لمواجهة حسنية أغادير، الأحد المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية.
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