انت الان تتابع «الفراعنة» يحتفظ بالمركز الـ57 في تصنيف «الفيفا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

منتخب مصر

احتل المنتخب الوطني لكرة القدم، المركز الـ57 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس لشهر أبريل لجميع المنتخبات، حيث جاء في المركز الثامن إفريقيا بعد منتخبات السنغال، وتونس، والمغرب، ونيجيريا، والكونغو، وغانا، والكاميرون، وذلك بعد التعادل مع منتخب النيجر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام في مصر، والخسارة الأخيرة التي تلقاها على يد نيجيريا بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما خلال مارس الماضي.

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وحافظ منتخب السنغال على صدارة القائمة الإفريقية في تصنيف الفيفا، واحتل المركز الـ 23 عالميا، بينما جاءت تونس في مركز الوصافة الإفريقية، واحتلال المركز الـ 28 عالميا، وتراجع منتخب المغرب مركزين ليصبح في المركز الـ 45، ويليه الكونغو الديمقراطية في المركز الـ46 وغانا في المركز الـ49 والكاميرون في المركز