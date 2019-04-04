«الفراعنة» يحتفظ بالمركز الـ57 في تصنيف «الفيفا»

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تحرير:أحمد ثروت ٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
منتخب مصر
احتل المنتخب الوطني لكرة القدم، المركز الـ57 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس لشهر أبريل لجميع المنتخبات، حيث جاء في المركز الثامن إفريقيا بعد منتخبات السنغال، وتونس، والمغرب، ونيجيريا، والكونغو، وغانا، والكاميرون، وذلك بعد التعادل مع منتخب النيجر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام في مصر، والخسارة الأخيرة التي تلقاها على يد نيجيريا بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما خلال مارس الماضي.
وحافظ منتخب السنغال على صدارة القائمة الإفريقية في تصنيف الفيفا، واحتل المركز الـ 23 عالميا، بينما جاءت تونس في مركز الوصافة الإفريقية، واحتلال المركز الـ 28 عالميا، وتراجع منتخب المغرب مركزين ليصبح في المركز الـ 45، ويليه الكونغو الديمقراطية في المركز الـ46 وغانا في المركز الـ49 والكاميرون في المركز
وحافظ منتخب السنغال على صدارة القائمة الإفريقية في تصنيف الفيفا، واحتل المركز الـ 23 عالميا، بينما جاءت تونس في مركز الوصافة الإفريقية، واحتلال المركز الـ 28 عالميا، وتراجع منتخب المغرب مركزين ليصبح في المركز الـ 45، ويليه الكونغو الديمقراطية في المركز الـ46 وغانا في المركز الـ49 والكاميرون في المركز الـ54.
وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف الحالي، ويأتى خلفه بالترتيب، كل من فرنسا والبرازيل وكرواتيا وإنجلترا، وجاءت البرتغال في المركز السادس.
وتنتظر مصر استقبال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
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