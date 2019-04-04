موعد والقناة الناقلة لسوبر اليد بين الأهلي والزمالك

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٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
يد الأهلي
يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، نظيره الزمالك في قمة نهائي السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها بإحدى الصالات المغطاة بمدينة وجدة المغربية. وتحمل قمة السوبر الإفريقي أهمية كبيرة، نظرًا لأنها مؤهلة إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر إقامة النسخة المقبلة منها بالمملكة العربية في السعودية العام الجاري. ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم سعيًا للثأر من القلعة البيضاء، الذي نجح في خطف اللقب العام الماضي بالفوز بنتيجة (21/ 20)، والتي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في السوبر الإفريقي الأخير.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر تبدأ قمة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لليد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المغرب. القناة الناقلة للسوبر الإفريقي تنقل مباراة السوبر الإفريقي عبر فضائية «الرياضية المغربية»، وترددها على قمر النايل سات (11474) استقطاب
تبدأ قمة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لليد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المغرب.القناة الناقلة للسوبر الإفريقي
تنقل مباراة السوبر الإفريقي عبر فضائية «الرياضية المغربية»، وترددها على قمر النايل سات (11474) استقطاب (عمودي).
ويشارك الزمالك في السوبر الإفريقي كونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، بينما يخوضها الأهلي بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي نظمها على أرضه العام الماضي.
ونجح القلعة البيضاء في التتويج بلقب السوبر الإفريقي من قبل 5 مرات، أعوام (2002، 2010، 2011، 2012، 2018)، بينما حصد الأهلي اللقب عام 2017، وخسره 4 مرات، أعوام (1995، 2013، 2014، 2018).
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