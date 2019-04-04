شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلى يطمئن على إجراءات إقامة وتسكين بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، على الاطمئنان على ترتيبات الإقامة وتسكين اللاعبين، ومتابعة كل الإجراءات حتى اطمأن على البعثة والانتهاء من كل الترتيبات.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء بعد رحلة استغرقت عشر ساعات من القاهرة إلي مقر إقامتها فى بريتوريا، حيث وصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج الدولى ومنه إلى بريتوريا فى مسافة استغرقت 45 دقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقيا فى الثالثة بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.