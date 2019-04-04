مصدر يكشف لمصراوي موقف مشاركة حازم إمام أمام بطل المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن فرص لحاق ظهير أيمن الفريق حازم إمام بمواجهة حسنية أغادير المغربي أصبحت صعبة بسبب الإصابة.

يأتي ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه الزمالك أمام سموحة والتي انتهت لصالح الأبيض (1-0) ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ24 بمسابقة الدوري.

المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أن اللاعب سيخضع لأشعة على قدمه اليوم لتحديد حجم الإصابة ووضع البرنامج العلاجي الخاص به.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق حسنية أغادير المغربي في المباراة المقرر لها ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.