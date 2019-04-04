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فريق كرة ماء الأهلي يلتقي الجزيرة في نهائي الدوري

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يلتقي الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، اليوم مع الجزيرة في ثاني مواجهات الفريقين بنهائي بطولة الدوري، وتقام المباراة في العاشرة مساء على ملعب الصيد.

ويسعى الأهلي إلى تعويض خسارته الأولى أمام الجزيرة، في لقاء اليوم وفي حالة فوز الأهلي يلعب الفريقان مباراة فاصلة.

وكثف الأهلي من استعداداته لمباراة

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اليوم، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا لمواجهة اليوم.

كما حرص الجهاز على مشاهدة مباراة الجزيرة الأخيرة التي خسرها الفريق بفارق هدف لتصحيح الأخطاء، والحديث عن بعض الأمور الفنية.

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