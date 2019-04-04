أكد عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على الدوافع الكبيرة للاعبين في التتويج باللقب الإفريقي للمرة الرابعة عشرة في تاريخ البطولة، وأن هناك حماسا كبيرا لدىالجميع للتقدم في البطولة وصولا إلى الأدوار النهائية.
وأشار إلى أن المباريات الماضية للفريق شهدت صعودا تدريجيا في المستوى، بعد أن استفاد الفريق
وشدد كابتن الأهلي على أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع جميع المنافسين باحترام شديد، في ظل أهمية التتويج باللقب والسعي نحو تكرار الثلاثية التاريخية.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد طائرة الأهلي: نمتلك دوافع كبيرة للتتويج باللقب الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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