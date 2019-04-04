قائد طائرة الأهلي: نمتلك دوافع كبيرة للتتويج باللقب الأفريقي

أكد عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على الدوافع الكبيرة للاعبين في التتويج باللقب الإفريقي للمرة الرابعة عشرة في تاريخ البطولة، وأن هناك حماسا كبيرا لدى

الجميع للتقدم في البطولة وصولا إلى الأدوار النهائية.

وأشار إلى أن المباريات الماضية للفريق شهدت صعودا تدريجيا في المستوى، بعد أن استفاد الفريق

من معسكر الإعداد الذي أقيم في بولندا، ووصل اللاعبون إلى مرحلة كبيرة من الجاهزية بدنيا وفنيا.

وشدد كابتن الأهلي على أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع جميع المنافسين باحترام شديد، في ظل أهمية التتويج باللقب والسعي نحو تكرار الثلاثية التاريخية.