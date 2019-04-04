بالصور.. ختام ناجح لبطولة السفير الكوري للتايكوندو بشرم الشيخ

اختتمت مساء أمس فاعليات بطولة السفير الكوري للتايكوندو بالصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ حيث شهدت البطولة اهتمام كبير من المسؤولين حيث حضر فاعليات البطولة كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و السفير الكوري بمصر يوون يوشي يول وحرمه وعمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو و الدكتورة هالة نبيل رئيسة فرع القناة بالاتحاد.

و في كلمته اشاد عمرو سليم بالاهتمام

و الرعاية الكبيرة و المستمرة التي تقدمها سفارة كوريا الجنوبية لأسرة التايكوندو المصري و خَص بالشكر السفير الحالي لروحه الطيبة و رعايته القوية للتايكوندو المصري.

و من جانبه عبر السفير الكوري عن سعادته بالمستوي الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبين في البطولة و اكد ان رياضة التايكوندو عنصر هام

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و فعال في خلق جيل ناجح و منتج لبلده.

وحرص عمرو سليم على توجيه الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرعايته للرياضة عامة و للتايكوندو خاصة و لتوفيره كافة المتطلبات التي تساعد علي نجاح البطولات المقامة في مدينة شرم الشيخ.

واعرب اللواء خالد فودة عن امله في ان يرى في المستقبل بطل عالمي من جنوب سيناء مؤكدا ان الأخلاق و المبادئ التي تزرعها الرياضة و خاصة رياضات الدفاع عن النفس تنتج جيل قوي صعب هزيمته ومفيدا لوطنه.