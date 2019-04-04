مدرب يد الأهلي: واثقون في الفوز على الزمالك

قال السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني درس فريق الزمالك جيدًا؛ استعدادا لمباراة السوبر التي تجمع الفريقين اليوم الخميس بمدينة وجدة المغربية.

وأوضح أن الفريق جاهز للمباراة؛ بعد دراسة المنافس بشكل مميز، لافتًا إلى أن الأهلي كان الطرف الأفضل في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين بالدوري والتي انتهت بالتعادل.

وأشار إلى أن الفريق تم تدعيمه بعناصر مميزة سوف يكون لها دور في منحه الأفضلية؛ من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

وشدد على أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين والإصرار الكبير الذي لديهم؛ من أجل التتويج باللقب.