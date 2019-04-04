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الأهلي في مواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي لليد

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بمدينة وجدة المغربية، ويسعى الأهلي إلى الفوز

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بها والتتويج بلقب البطولة.

وكان الفريق قد سافر إلى مدينة وجدة؛ لإقامة معسكر إعداد قصير قبل المباراة التي يليها مباشرة انطلاق بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

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