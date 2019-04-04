الأهلي يواجه سراي القبة في بطولة منطقة القاهرة

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» يواجه فريق سراي القبة غداً الجمعة، عل ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ١١ لبطولة منطقة القاهرة.
كان الأهلي قد واجه هذا الفريق يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة الـ٢٤ من الموسم، وفاز عليه بهدفينمقابل هدف، ويأمل الأهلي في الفوز عليه مجدداً؛ ليواصل سلسلة نتائجه المميزة في البطولة والتي قادته للتتويج رسمياً باللقب دون أية هزيمة.
ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد ٦٥ نقطة، بعد فوزه هذا الموسم في ٢١ مباراة
وتتبقى للأهلي مباراتان فقط في الدوري بعد مواجهة سراي القبة، أمام مركز شباب عين الصيرة، والاتصالات.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبدالله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبدالعليم طبيب الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي العلاج الطبيعي.
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