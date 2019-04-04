تسلم عبدالرحمن كرم ومنة الله إبراهيم الميداليات الفضية عن المركز الثاني لمسابقات ألعاب القوى لدورة حوض النيل. شارك عبدالرحمن كرم في سباق 100 متر رجال، وحقق المركز الثاني خلف بطل كينيا، بينما جاء بطل أوغندا في المركز الثالث. رجال، وحقق المركز الثاني خلف بطل كينيا، بينما جاء بطل أوغندا في المركز الثالث. بينما حققت منة الله إبراهيم المركز الثاني في سباق 100 متر سيدات، وجاءت في المركز الأول بطلة بوروندي، وبطلة أوغندا في المركز الثالث. كانت اللجنة المنظمة قررت تسلم الميداليات في ختام منافسات ألعاب القوى، اليوم الخميس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لحظة تتويج منتخب ألعاب القوى بفضية دورة حوض النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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