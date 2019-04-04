الكانوي والكياك يحتفل باليتيم ويكرم أبناء شهداء الوطن في مهرجان على النيل

ينظم الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة المستشار محمد السكري المهرجان الأول للكانوي بعد غدٍ السبت أمام نادى يخت الجيزة. ويشهد المهرجان احتفالية خاصة بيوم اليتيم فى إطار المشاركة المجتمعية والتى تشهد تكريم أبناء شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة من بينهم فى إطار المشاركة المجتمعية والتى تشهد تكريم أبناء شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة من بينهمياسين النعمانى نجل البطل الشهيد ساطع النعمانى. كما يأتي المهرجان ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب 2019 وخطة نشر اللعبة والكشف عن المواهب الصاعدة للمرحلة السنية من 16 إلى 19 عامًا. Advertisements

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