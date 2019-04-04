مصر تحتفظ بالمركز الـ57 عالميًا في تصنيف الفيفا

احتفظ منتخب مصر بالمركز الـ57 عالميا، بحسب التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". "الفيفا". وعلى الصعيد الأفريقي، جاء منتخب السنغال في الصدارة، وتقدمت للمركز الـ23 عالميا، واحتل منتخب تونس الوصافة، حيث يحتل المركز الـ28 عالميا، ثم منتخب نيجيريا في المركز الثالث، واحتل المركز الـ42 عالميا.

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