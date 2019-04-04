وزارة الرياضة: 191 مليون و 403 آلاف جنيه قيمة استثمار القطاع الخاص

في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو تفعيل الإدارة الاقتصادية بمراكز الشباب، والاستثمار في تطوير إنشاءاتها وتعظيم مواردها بمشاركة القطاع الخاص لتخفيف العبء عن موارد الدولة، أسفرت المزايدات العلنية التي طرحتها وزارة الشباب والرياضة وفقاً للوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن عن إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية داخل 32 مركز شباب في 10 محافظات حتى الآن.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإنشاءات التي ستنفذها شركات القطاع الخاص بنظام الاستثمار بحق الانتفاع لمدة محددة داخل تلك المنشآت 191 مليون و403 آلاف جنيه قيمة إنشاء حمامات سباحة وملاعب رياضية وصالات لياقة بدنية، وقاعات مناسبات، ومحلات تجارية، وتحصل مراكز الشباب التي بدأت بها المشروعاتالإنشائية الآن على عائدات تبلغ إجماليها 6 ملايين جنيه سنوياً.
وتقام المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء من إجراءاتها داخل مراكز شباب "أبو المطامير وإيتاى البارود وكفر الدوار والحرية" بمحافظة البحيرة، ومراكز شباب "المنشية الجديد وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقليوب" بالقليوبية، ومركز شباب الشهيد حسن عبدالمنعم بمحافظة الفيوم، ومركز شباب سموحة ونادى السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية، ومراكز شباب "البهوت، الخيارية، ميت غمر، أجا، أبو داود السباخ" بالدقهلية، ومركز شباب شبين الكوم ومركز شباب مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومراكز شباب "الهنداو، الخارجة، الفرافرة، الجديدة، باريس"
وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فلسفة الاستثمار في مراكز الشباب ترتكز على إدارة تلك المراكز بشكل اقتصادي، والعمل على تطوير بنيتها الإنشائية؛ ليستفيد منها الأعضاء ورواد المركز، وبشكل يوفر عائداً مالياً شهرياً لمراكز الشباب يتم من خلاله الإنفاق على صيانة المنشآت، والبرامج والأنشطة والمشروعات المنفذة للنشء والشباب.
وأكد الوزير توجه وزارة الشباب والرياضة نحو متابعة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتكليف كافة مديري مديريات الشباب والرياضة بمواصلة الزيارات المفاجئة لتلك المراكز للاطمئنان على سير العمل بها على أكمل وجه دون قصور، وتحفيز المراكز المتميزة، ومحاسبة المقصرين، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية لتطوير أداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
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