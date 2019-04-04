سانتوس يستعير خليفة بنجامين ميندي من موناكو

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قطع الظهير الأيسر البرازيلي الشاب “جورخي ماركو” إعارته مع نادي بورتو البرتغالي، من أجل الانتقال إلى صفوف نادي سانتوس البرازيلي حتى نهاية الموسم الجاري.
البالغ من العمر 23 عامًا انضم لصفوف موناكو قبل عامين، على أساس أن يكون خليفة الظهير الدولي الفرنسي بنجامين ميندي على الرواق الأيمن.
لكن انعدام الفرص مع بداية هذا الموسم دفعته نحو اختيار الرحيل إلى بورتو البرتغالي في الميركاتو الشتوي الماضي بنظام الإعارة، وهناك اصطدم بدكة البدلاء من جديد، وما زاد الطين بلة انزاله لفريق بورتو “ب” والذي شارك معه في مباراتين فقط منذ يناير حتى الآن.
وكان جورجي ماركو ضمن العناصر الأساسية لموناكو في الموسم الماضي، حيث شارك في 22 مباراة بالدوري الفرنسي بموسم 2018/2017، وسجل اسمه في لائحة هدافي الفريق بتسجيله لهدف.
وانضم اللاعب إلى موناكو في منتصف موسم 2017/2016 بعد موسمين ناجحين رفقة فلامينجو لعب خلالهما ما مجموعه 54 مباراة، لكنه لم يلعب سوى مباراتين بموسمه الأول 2017/2016، ومباراة مع فريق موناكو “ب”.
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