سموحة يرفض ترك حسام حسن لمنتخب السنغال

رفضت إدارة نادي سموحة السماح لمدرب الفريق “حسام حسن” بالرحيل عن الفريق وتدريب منتخب السنغال الذي يبحث عن مدرب جديد للتحضير لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها على الأراضي المصرية للمرة الأولى منذ عام 2006.

وادعى حسام حسن تلقيه عرض جاد لتدريب السنغال، أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارته من الزمالك ليلة أمس الاربعاء في الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز.

وأكد رئيس سموحة “فرج عامر” بأنه تمسكه ببقاء حسام حسن رغم الحالة الصعبة التي يعيشها تحت قيادته منذ توليه المسؤولية الشهر الماضي.

في سياق آخر، يعيش المنتخب السنغالي سلسلة من النتائج المتذبذبة منذ خروجه المثير للدهشة من دور مجموعات كأس العالم 2018 على يد المنتخب الكولومبي.

وتعادل فريق أسود التيرانجا 2/2 مع منتخب مدغشقر فور عودته من كأس العالم، وذلك ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، وجاءت جميع انتصاراته بنتائج ضئيلة رغم المواهب الفذة التي يضمها أمثال نجم ليفربول ساديو ماني.

وفازت السنغال بنفس النتيجة (1/صفر) أمام السودان وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا، وفي ودية مالي يوم 26 مارس الماضي فازت بصعوبة 1/2.

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وسبق لحسام حسن خوض تجربة قصيرة مع منتخب الأردن في المحلق المؤهل لكأس العالم 2014، لم يكتب لها النجاح بسبب الخسارة في ذهاب الملحق بالعاصمة عمان أمام أوروجواي قبل التعادل من دون أهداف في الإياب.

تهديد

قال حسام حسن في المؤتمر الصحفي “لديّ عرض جاد لتدريب منتخب السنغال خلال أمم أفريقيا المقبلة، ولكن الأمر يتوقف على موافقة رئيس نادي سموحة فرج عامر، الأمر بيده الآن”.

وهدد في نفس المؤتمر بأنه سيفضح عدد من الشخصيات الرياضية، قائلاً “لا بد من الانتظار لحين عمل مؤتمر صحفي للكشف عن فساد شخصيات رياضية كبيرة خلال الفترة المقبلة”.

ولم يفز سموحة بأي مباراة منذ يوم 7 أكتوبر 2018، عندما فاز بهدف دون رد في ملعب وادي دجلة بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسقط الفريق في تسع تعادلات أمام حرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والمصري البورسعيدي وإنبي وطلائع الجيش.

وخسر الفريق المتأسس عام 1949 تسع مباريات منذ 26 نوفمبر حتى الآن، من بينهم ست خسائر متتالية في الست جولات الماضية أمام بيراميدز والمقاولون العرب والإسماعيلي والمصري البورسعيدي ووادي دجلة والزمالك.

وبات الفريق الأزرق على شفى حفرة من الهبوط، باحتلاله للمركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن بتروجيت الـ 17، وبفارق نقطة عن المستقبل المتذيل.