المغربي هشام الحمداوي يهرب من رومانيا

انتقل المهاجم الفرنسي ذو الأصل المغربي “هشام الحمداوي” إلى صفوف نادي توربيدو مينسك البيلاروسي بعقد مدته 8 أشهر ينتهي في 31 ديسمبر 2019، هربًا من دكة بدلاء نادي داكو–جيتكا الروماني هذا الأسبوع.

وبهذا الانتقال رفع الحمداوي عدد الأندية التي مثلها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى خمسة أندية منذ رحيله عن صفوف نادي نيس الفرنسي عام 2015.

صاحب الـ 23 عامًا لم يعجبه المشاركة في 11 مباراة فقط مع فريق نيس “ب” بموسم 2015/2014، وقرر أن يبدأ رحلة البحث عن الذات بالانضمام للأندية أخرى في دوريات أقل شهرة.

وبدأ هشام تجربة حظه مع نادي “ريجاس أف س” اللاتفي عام 2016، لكنه لم يمنح ولو فرصة واحدة، ما اضطره في نفس العام للمغادرة إلى ناد مغمور في بلجيكا يُدعى “تيرتري هاوتراجي”.

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وفي موسم 2018/2017 تحسنت مسيرته نوعًا معا، حين إلتحق بصفوف نادي زيركا في الدوري الأوكراني الدرجة الثانية، فقد سجل له ثنائية في ست مباريات.

وقرر في موسم 2019/2018 الرحيل إلى رومانيا، وهناك اصطدم بتألق غير عادي للمهاجم الروماني “آدريان فويكو” بعد انضمامه إلى صفوف نادي داكو–جيتكا بدوري الدرجة الثانية.

آدريان فويكو كان هو المُسيطر على خط المقدمة في الفريق السماوي خلال النصف الأول من الموسم، وسجل 14 هدفًا في 17 مباراة.

ورغم رحيل آدريان خلال الميركاتو الشتوي، إلا أن هشام فضل الرحيل إلى توربيدو مينسك خاصةً وأنه ينشط في الدوري البيلاروسي الممتاز والذي بدأ يوم 30 مارس الماضي.

ويبدو أن هناك فرصة حقيقية أمام هشام لتقديم أوراق اعتماده كلاعب محترف رفقة توربيدو مينسك، نظرًا لقلة عدد رؤوس الحربة في الفريق المتأسس عام 1947.