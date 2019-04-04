أنجولشتات يستعين بمدرب تركي لإنقاذه من الغرق

عُين المدرب التركي “توماس أورال” هذا الأسبوع في منصب المدير الفني لنادي أنجولشتات الناشط في الدوري الألماني الدرجة الثانية بعقد قصير الأمد.

صاحب الـ 45 عامًا بدأ مسيرته التدريبية قبل أكثر من 10 أعوام، حين تولى منصب المدير الفني لنادي فرانكفورت بموسم 2007/2006.

وتنقل بعدها بين أندية لايبزج وأنجولشتات وفرانكفورت حتى عام 2016، والذي شهد تسلمه لتدريب نادي كارلسرواه.

ولم يستمر المولود في مدينة أوخزينفورت الألمانية أكثر من موسم مع كارلسرواه.

وظل المدرب الشاب منذ إقالته عاطلاً عن العمل حتى جاءته فرصة العودة لأنجولشتات الذي دربه بين عامي 2011 و2013.

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ووقع أورال على عقد مدته شهرين فقط ينتهي في 30 يونيه 2019، مع خيار التمديد إذا ما تمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

ويواجه نادي أنجولشتات خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة هذا الموسم باحتلاله المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدرجة الثانية برصيد 19 نقطة.

ويبتعد الفريق عن المركز الـ 16 المؤهل لمباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من الدرجة الثالثة بـ 5 نقاط.

ويتصدر المسابقة فريق كولن برصيد 54 نقطة، ويأتي هامبورج من بعده بـ 51 نقطة.

أما المركز الثالث المؤهل لمباراة فاصلة مع صاحب المركز الـ 16 في البوندسليجا فمن نصيب نادي يونيون برلين الذي جمع 47 نقطة حتى الجولة الـ 27، بفارق 3 نقاط عن نادي باديربورن الرابع.