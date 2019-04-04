ريال مدريد يتوصل لاتفاق حول التعاقد مع رابيو

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الخميس، عن توصل ريال مدريد الإسباني لاتفاق يتضمن التعاقد مع آدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة بشكل مجاني.

وأكدت محطة “كانال بلوس” التلفزيونية الفرنسية أنه جرى الاتفاق بشأن انتقال رابيو إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي بعد الاتفاق على الراتب السنوي والعقد الذي سيمتد لنحو خمسة أعوام.

وينوي ريال مدريد اعلان تفاصيل الصفقة قبل نهاية الموسم، كخامس صفقاته بالصيف المقبل، بعد ثنائي ريال مايوركا بابلو رامون وتشاوي سينتس، ومدافع بورتو ميليتاو، ولاعب سانتوس رودريجو.

وتناولت كانال بلوس سعي إدارة ريال مدريد لإجراء العديد من الصفقات الأخرى ضمن خطة زين الدين زيدان لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية على الصعيدين المحلي والقاري.

واعتبرت القناة الفرنسية أن رابيو مثالاً للاعب خط الوسط المتكامل بحسب وجهة نظر المدرب زين الدين زيدان الذي يقود عملية التغيير بنفسه دون تدخل من الرئيس فلورنتينو بيريز.

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وحال إتمام الصفقة، سيعد آدريان رابيو ثالث صفقات ريال مدريد للفريق الأول في الموسم القادم بعد تأكيد التعاقد مع ميليتاو من بورتو البرتغالي ورودريجو من سانتوس البرازيلي.

وكان ريال مدريد يتابع رابيو باهتمام طوال الفترة الماضية ، خاصة بعد فشل المفاوضات مع الغريم التقليدي برشلونة بسبب عدم الاتفاق على قيمة الصفقة والراتب السنوي.

وسيحتاج رابيو لوقت طويل حتى يستعيد لياقته البدنية ولمسته الفنية في خط الوسط، حيث تم تجميده خارج التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان على مدار النصف الثاني من الموسم الحالي.

وطلب اللاعب مغادرة ملعب حديقة الأمراء في الميركاتو الشتوي وتفاوض مع يوفنتوس وليفربول وتوتنهام وبرشلونة، لكن إدارة باريس عرقلت رحيله ورفضت توقيعه لأي فريق آخر بسبب تمسكه بعدم التجديد.