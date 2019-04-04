رياضة | رجال الكرة الطائرة الشاطئية يتأهلون لقبل نهائي دورة حوض النيل بثلاث انتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال الكرة الطائرة الشاطئية يتأهلون لقبل نهائي دورة حوض النيل بثلاث انتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر رجال الكرة الطائرة الشاطئية المجموعة الأولى لدورة حوض النيل المقامة بمدينة هيوي الرواندية بالفوز اليوم على منتخبي أوغندا وفريق اللاجئين الأولمبي.

فاز رجال الكرة الطائرة الشاطئية اليوم على فريق اللاجئين الأولمبي بنتيجة 2-0 وكرر الفوز في المباراة الثانية اليوم على أوغندا 2-0 أيضا وكان أمس قد فاز على رواندا 2-1 ليتصدر المجموعة الأولى بثلاث انتصارات.

مثل مصر في المباراة اللاعبان فارس عبد العظيم ويوسف أشرف تحت قيادة المدير الفني إسلام عكاشة.

ينتظر رجال الكرة الطائرة الشاطئية نتائج المجموعة الثانية لتحديد مواجهة الدور قبل النهائي.