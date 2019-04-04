رياضة | رسميا.. ماندزوكيتش يجدد عقده مع يوفنتوس حتي 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ماندزوكيتش يجدد عقده مع يوفنتوس حتي 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تمديد عقد مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش حتي عام 2021 بعد سلسلة من المفاوضات والمحادثات مع الإدارة.

وكانت إدارة نادي يوفنتوس قد فتحت مفاوضات مع اللاعب لتمديد عقده مع الفريق خلال الفترة الماضية بجانب وكيل أعماله قبل ان يضع توقيعه على العقود مساء اليوم.

وأعرب الكرواتي ماندزوكيتش عن سعادته البالغة بتمديد عقده مع يوفنتوس حتي عام 2021 متمنياً حصد البطولات والألقاب مع الفريق بالفترة القادمة.

وكان ماندزوكيتش قد رفض عرضا ضخما من احد أندية الدوري الصيني في الفترة الماضية ليتخذ قراراً بتمديد عقده لمدة موسمين آخرين حتي 2021.