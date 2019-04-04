رياضة | خبران سعيدان في تدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبران سعيدان في تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت تدريبات برشلونة مساء اليوم أخبار سارة لجماهير الفريق خلال الاستعداد والتحضير لمواجهة فريق أتلتيكو مدريد الاسبوع المقبل بالدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن عثمان ديمبلي شارك اليوم في التدريبات مع المجموعة بجانب مشاركة الحارس الهولندي سيلسين بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

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وشارك ديمبلي في تمارين الانتعاش بمفرده ثم انضم للمجموعة ليخوض التدريب الأول بعد غياب طويل آثر غيابه لإصابة تعرض لها على مستوي عضلة الفخذ في ساقه اليسرى.

واكدت الصحيفة على أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لن يخاطر بمشاركة اللاعب في مباراة أتلتيكو مدريد القادمة بالدوري لتحضيره لموقعة اليونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه مانشستر يونايتد يوم 10 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال على ملعب الاولد ترافورد.