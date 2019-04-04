رياضة | تسلم الميداليات الفضية لألعاب القوى في دورة حوض النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلم الميداليات الفضية لألعاب القوى في دورة حوض النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم عبد الرحمن كرم ومنة الله إبراهيم الميداليات الفضية عن المركز الثاني لمسابقات ألعاب القوى لدورة حوض النيل.

شارك عبد الرحمن كرم في سباق 100 متر رجال وحقق المركز الثاني خلف بطل كينيا بينما جاء بطل اوغندا في المركز الثالث.

بينما حققت منة الله ابراهيم المركز الثاني في سباق 100 متر سيدات وجائت في المركز الأول بطلة بوروندي وبطلة أوغندا في المركز الثالث.

كانت اللجنة المنظمة قد قررت تسليم الميداليات في ختام منافسات ألعاب القوى اليوم.